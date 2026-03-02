Faneto nei guai il rapper 22enne verso il processo per le botte alla ex fidanzata

La Procura di Milano ha concluso le indagini nei confronti di un rapper 22enne, accusato di aver aggredito la sua ex fidanzata. Le autorità stanno ora preparando la richiesta di processo. L’indagine si è concentrata sugli episodi di violenza che sarebbero avvenuti durante il rapporto tra i due. La posizione dell’artista è ora al vaglio della procura prima di eventuali udienze.

La Procura di Milano ha chiuso le indagini, in vista della richiesta di processo, a carico del rapper Faneto, all'anagrafe Valentin Antonio Segura, 22 anni, accusato di maltrattamenti e percosse ai danni dell'ex fidanzata Alessandra e destinatario, lo scorso ottobre, di una misura cautelare del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. La denuncia e il divieto. La coetanea, che nei mesi scorsi lo aveva denunciato, aveva anche pubblicato sul suo profilo Instagram le foto dei lividi e delle violenze. Come stabilito dalla gip Silvia Perrucci, poi, su richiesta dei pm Andrea Zanoncelli e Letizia Mannella, al cantante italo-dominicano è stato vietato, con la misura cautelare, di avvicinarsi a meno di cinquecento metri dalla donna e dai suoi familiari.