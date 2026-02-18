Trovato con funghi allucinogeni e altre droghe pronte alla vendita nella sua casa a Messina 22enne nei guai

A Messina, un ragazzo di 22 anni è stato fermato con droga e funghi allucinogeni nella sua abitazione. La polizia ha trovato diverse dosi di marijuana, hashish e funghi pronti per essere venduti. Durante la perquisizione, gli agenti hanno scoperto anche strumenti utilizzati per il confezionamento.

Un arresto con sequestro di sostanze stupefacenti: questo il bilancio di un'operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato a Messina. Un giovane di 22 anni è stato fermato in flagranza di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dopo una perquisizione domiciliare che ha portato alla scoperta di marijuana, hashish e funghi allucinogeni. 22enne nei guai a Messina L'arresto è avvenuto nell'ambito di specifici servizi antidroga predisposti sul territorio di Messina. Gli agenti delle Volanti, impegnati in un'attenta attività di controllo, hanno individuato l'abitazione del giovane come possibile centro di traffico di sostanze stupefacenti.