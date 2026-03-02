Famiglia nel bosco in fuga dall’Italia di giudici e servizi sociali | Non vogliamo rimanere qui troppa sofferenza

Una famiglia che aveva scelto di vivere nel bosco delle montagne abruzzesi ha deciso di lasciare l’Italia, lamentando una situazione difficile causata da giudici e servizi sociali. La famiglia ha dichiarato di non voler più restare nel paese a causa della sofferenza che sta vivendo. La loro scelta arriva dopo un periodo di tensioni e problemi legati alle autorità italiane.

L'idillio bucolico tra le montagne dell'Abruzzo si è trasformato in un incubo giudiziario che sta spingendo una famiglia a voltare definitivamente le spalle al nostro Paese. La vicenda di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della cosiddetta "famiglia nel bosco", approda sugli schermi internazionali di 60 Minutes Australia, svelando il volto più rigido e controverso del sistema giuridico e dei servizi sociali intestati alla realtà minorile italiana. Famiglia nel bosco in fuga da giudici e assistenti sociali: è rottura. Ormai lo sappiamo: dopo che il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha sospeso la responsabilità genitoriale, i tre figli della coppia vivono da quasi quattro mesi in una struttura di accoglienza, lontano dai genitori.

Famiglia nel bosco, il consulente attacca i servizi sociali: "Scambia la sofferenza della madre per ostilità"“A me colpisce e stupisce che questo dolore dei bambini sia invisibile al servizio sociale che continua a depositare relazioni nelle quali scambia la...

Famiglia nel bosco, la relazione dei servizi sociali: “I bambini hanno paura della doccia, turbati dall’interruttore della luce”Mentre la Corte d’Appello dell’Aquila è chiamata a esprimersi sul caso della cosiddetta famiglia nel bosco, in seguito al reclamo presentato dai...

