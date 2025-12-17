Famiglia nel bosco la relazione dei servizi sociali | I bambini hanno paura della doccia turbati dall’interruttore della luce

La relazione dei servizi sociali sulla famiglia nel bosco mette in luce le difficoltà quotidiane di Utopia Rose, Galorian e Bluebell, evidenziando le differenze tra la vita attuale e quella vissuta con i genitori. Mentre la Corte d’Appello dell’Aquila si pronuncerà sul caso, emergono i dettagli della loro esperienza e delle sfide affrontate, tra cui paure e disagi legati alle attività quotidiane.

Mentre la Corte d'Appello dell'Aquila è chiamata a esprimersi sul caso della cosiddetta famiglia nel bosco, in seguito al reclamo presentato dai legali di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham contro la sospensione della responsabilità genitoriale, emerge la relazione dei servizi sociali che racconta la quotidianità di Utopia Rose, Galorian e Bluebell e le differenze tra la vita che conducono oggi con quella in cui li facevano vivere i genitori. "Reagiscono con gioia e gratitudine alle varie attenzioni che ricevono, dai vestiti puliti e profumati che annusano continuamente oltre ad esprimere spesso il desiderio di voler restare 'al caldo'" si legge nelle relazione, rivelata dal Corriere della Sera.

