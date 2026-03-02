Famiglia nel bosco | Il nostro futuro non è in Italia

Una famiglia si trova nel bosco, dichiarando che il loro futuro non è in Italia. Dopo aver rivolto un appello all’Australia, Catherine Birmingham ha dichiarato di non poter abbandonare la propria posizione e ha frenato sul rimpatrio. La famiglia ha espresso chiaramente di voler rimanere nel luogo in cui si trovano, senza indicare ulteriori dettagli sulle ragioni di questa decisione.

In un'intervista a "60 Minutes Australia", settimanale di attualità australiano in onda su Nine Network, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della "famiglia nel bosco", hanno parlato di futuro. Come riporta il Corriere della Sera, la coppia, che si è vista sospendere dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila la capacità genitoriale sui suoi tre figli e che si batte per il ricongiungimento familiare, ha annunciato di voler andare via dall'Italia. "I nostri figli non sopporteranno ancora una volta quel che è accaduto nel Paese. Penso che il nostro futuro sarà in qualche posto in Europa", ha dichiarato Catherine., I due avrebbero inizialmente chiesto al governo australiano di Anthony Albanese di intervenire perché potessero rimpatriare, riporta il Sydney Morning Herald. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

La famiglia nel bosco vuole lasciare l’Italia: “Il nostro futuro è altrove in Europa”Famiglia nel bosco, la famiglia australiana dei cosiddetti “neorurali” torna a far parlare di sé.

Famiglia nel bosco, Catherine e Nathan: «Forse andremo altrove in Europa. Siamo pronti a ricominciare da capo»PALMOLI «Un’opzione per il nostro futuro è l’Europa. Siamo pronti a ricominciare da capo». Lo dicono Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori ... ilmattino.it

Famiglia nel bosco, la mamma Catherine: Opzione per noi è restare in Europa e ricominciareNon possiamo tornare in Australia, Lee, il nostro cavallo, è troppo vecchio, non può volare ancora. Un'opzione per noi è rimanere in Europa, per ricominciare tutto daccapo. Sono le parole con cui Ca ... msn.com

