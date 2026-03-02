Famiglia del bosco la madre guarda all’Europa | Il nostro futuro non sarà in Italia

Una famiglia del bosco ha dichiarato di considerare l’Europa come possibile destinazione per il proprio futuro, escludendo l’Italia. Durante un’intervista a “60 Minutes”, la madre ha affermato di pensare che il loro percorso potrebbe portarli altrove nel continente europeo. La famiglia ha espresso questa intenzione senza fornire motivazioni specifiche o dettagli sui piani futuri.

L'intervista a "60 Minutes": l'idea di lasciare il Paese. " Penso che il nostro futuro sarà in qualche posto in Europa ". Con queste parole Catherine Birmingham, madre dei tre bambini che vivono con lei in una casa famiglia a Vasto, in provincia di Vasto, ha delineato uno scenario lontano dall'Italia. La dichiarazione è arrivata durante un'intervista a 60 Minutes, noto programma di approfondimento della televisione australiana. In caso di ricongiungimento definitivo, la donna immagina quindi un trasferimento in un altro Paese europeo. Quattro mesi in struttura, lontani dal padre. Da circa quattro mesi i tre figli, tra cui due gemelli, vivono con la madre nella struttura messa a disposizione dall'amministrazione locale, separati dal padre Nathan Trevallion.

La famiglia nel bosco vuole lasciare l’Italia: “Il nostro futuro è altrove in Europa”Famiglia nel bosco, la famiglia australiana dei cosiddetti “neorurali” torna a far parlare di sé.

