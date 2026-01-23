Fabrizio Corona anticipa Falsissimo | Ex di Uomini e Donne ha denunciato Signorini

Fabrizio Corona ha rilasciato dichiarazioni riguardanti un secondo esposto presentato contro Signorini, anche se al momento le indagini ufficiali riguardano esclusivamente Antonio Medugno, ex partecipante di Uomini e Donne. La vicenda si inserisce nel contesto di recenti sviluppi giudiziari e mediatici, senza yet confermare ulteriori dettagli o provvedimenti formali.

Fabrizio Corona parla di un secondo esposto a carico del conduttore, ma al momento l'unica indagine formale riguarda Antonio Medugno. La Procura valuta ora nuovi elementi. Il panorama mediatico italiano è scosso da un caso giudiziario che coinvolge uno dei volti più noti della televisione: Alfonso Signorini. Al centro della vicenda troviamo le accuse mosse da Fabrizio Corona nella prima puntata de Il Prezzo del successo all'interno del podcast Falsissimo. Subito dopo contro il conduttore è stata presentata una denuncia da Antonio Medugno. Ora, secondo le affermazioni dell'ex fotografo, ci sarebbe una seconda denuncia presentata da una comparsa di Uomini e donne. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Falsissimo, Corona rivela agli abbonati: "Medugno ha denunciato Signorini per violenza sessuale"In un nuovo episodio del podcast Falsissimo, Corona rivela agli abbonati che Medugno avrebbe denunciato Signorini per un presunto episodio di violenza sessuale avvenuto prima della sua partecipazione al GF Vip.

Alfonso Signorini contro Google, denuncia per non aver rimosso i contenuti di Fabrizio Corona e FalsissimoAlfonso Signorini ha presentato una denuncia contro Google Italy e Google Ireland, accusandoli di non aver rimosso contenuti diffamatori riguardanti Fabrizio Corona e Falsissimo.

Fabrizio Corona: Falsissimo parte finale EP 21 ci sarà l’ennesima denuncia per Signorini

Fabrizio Corona denunciato da Mediaset dopo gli attacchi ad Alfonso Signorini nel format FalsissimoMediaset ha denunciato Fabrizio Corona per diffamazione e minacce e richiesto alla Procura di Milano il divieto d’uso di social, cellulare e piattaforme. alfemminile.com

Mediaset avrebbe deciso di bloccare l’edizione 2026 del Grande Fratello Vip, prevista per marzo, a causa dello scontro legale tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini. Secondo quanto anticipato da Fanpage, la rete sarebbe ormai coinvolta direttamente nelle - facebook.com facebook

Il Grande Fratello Vip non si farà: Mediaset avrebbe deciso di bloccare l’edizione. A determinare lo stop lo scontro legale tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini. Fonte: Fanpage x.com