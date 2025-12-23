Corona | Chi mi ha offerto un servizio di Natale mentre preparavo la puntata su Signorini
Fabrizio Corona condivide un episodio durante la seconda puntata di Falsissimo, rivelando un retroscena relativo al settimanale diretto da Alfonso Signorini. In un momento di preparazione di una puntata dedicata a Signorini, Corona ricorda chi gli ha offerto un servizio natalizio, offrendo uno spaccato sulla sua esperienza e sui rapporti nel mondo dello spettacolo.
Fabrizio Corona racconta nella seconda puntata di Falsissimo un retroscena che riguarda il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Mentre lavorava all'inchiesta, sarebbe arrivata una proposta per un servizio fotografico con la famiglia: "Pensavano di comprarmi con un posatino?". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sarà interrogato martedì mattina in Procura a Milano Fabrizio Corona, indagato per «revenge porn» su denuncia del giornalista e conduttore tv Alfonso Signorini, dopo che nei giorni scorsi l'ex «re dei paparazzi», attraverso il suo format «Falsissimo», ha accus - facebook.com facebook
