‘Fagiolino e Sganapino nell’isola misteriosa' ultimo spettacolo della rassegna ‘Junior! Pomeriggi a Teatro’

Da ferraratoday.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La quattordicesima edizione della rassegna ‘Junior! Pomeriggi a Teatro’ si conclude domenica 8 al Teatro Barattoni di Ostellato con lo spettacolo ‘Fagiolino e Sganapino nell’isola misteriosa’. La manifestazione ha portato in scena quattordici eventi distribuiti in sei diverse location, offrendo spettacoli rivolti a un pubblico giovane. L’ultimo appuntamento è previsto per le ore 16.

