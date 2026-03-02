‘Fagiolino e Sganapino nell’isola misteriosa' ultimo spettacolo della rassegna ‘Junior! Pomeriggi a Teatro’

La quattordicesima edizione della rassegna ‘Junior! Pomeriggi a Teatro’ si conclude domenica 8 al Teatro Barattoni di Ostellato con lo spettacolo ‘Fagiolino e Sganapino nell’isola misteriosa’. La manifestazione ha portato in scena quattordici eventi distribuiti in sei diverse location, offrendo spettacoli rivolti a un pubblico giovane. L’ultimo appuntamento è previsto per le ore 16.

La quattordicesima edizione della rassegna ‘Junior! Pomeriggi a Teatro’ si conclude al Teatro Barattoni di Ostellato domenica 8 (ore 16), con lo spettacolo ‘Fagiolino e Sganapino nell’isola misteriosa', dopo aver offerto quattordici eventi in sei differenti teatri e location. Hanno proposto il. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

“Avellino Cultura in Città”, ultimo spettacolo della rassegna di musicaLo spettacolo di Gennaro Desiderio & Laura Cozzolino, “Note del mio Cammino…” – Concerto per violino e pianoforte Cambio di orario per l’ultimo...

"Cosa porta il vento": lo spettacolo “Celia” apre la terza edizione della rassegna di teatro a CefalùPartirà il primo marzo la terza edizione della rassegna di teatro contemporaneo “Cosa porta il vento”, con la direzione artistica di Tiziana...

Una selezione di notizie su Fagiolino.

Polpettone di fagiolini e patate, la ricetta sana e salva-cena da preparare a casa con i consigli di Marco BianchiNella Cucina di redazione quest’anno abbiamo deciso di celebrare il Festival di Sanremo insieme al food mentor Marco Bianchi: ogni giorno una ricetta della tradizione ligure riletta in chiave contempo ... corriere.it

Al Coja Blue show di burattini con Fagiolino e SganapinoBurattini alla Riscossa, festival diffuso tra il Ravennate, i Lidi di Comacchio, la zona del Copparese e altri luoghi della provincia ferrarese, è arrivato alla sua XIX edizione. Oggi alle 21.15 si ... ilrestodelcarlino.it