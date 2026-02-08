Cosa porta il vento | lo spettacolo Celia apre la terza edizione della rassegna di teatro a Cefalù
Questa sera a Cefalù si apre la terza edizione della rassegna di teatro contemporaneo “Cosa porta il vento”. La manifestazione, organizzata dall’associazione Circo dell’avvenire e con il patrocinio del Comune, porterà in scena diverse rappresentazioni fino a fine marzo. La prima serata si svolge con la direzione artistica di Tiziana Giordano, pronta a coinvolgere il pubblico locale e non solo.
