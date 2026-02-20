Avellino Cultura in Città ultimo spettacolo della rassegna di musica

L’ultimo spettacolo della rassegna “Avellino Cultura in Città” si svolge questa sera, ma il Comune di Avellino ha deciso di spostare l’orario dell’evento. La modifica mira a garantire una partecipazione più ampia, considerando il pubblico di famiglie con bambini. L’appuntamento si terrà nella Chiesa del SS. Rosario, dove si svolgeranno musica, teatro e spettacoli dedicati ai più piccoli. La serata promette di coinvolgere giovani e adulti fino a tarda sera.

Cambio di orario per l'ultimo appuntamento della rassegna "Avellino Cultura in Città – Rassegna di musica, teatro e spettacoli per bambini", organizzata dal Comune di Avellino con la produzione esecutiva di Everlive Italia srl, in programma presso la Chiesa del SS. Rosario domenica 22 febbraio 2026. Per consentire lo svolgimento delle attività liturgiche previste nella stessa giornata, lo spettacolo di Gennaro Desiderio & Laura Cozzolino, "Note del mio Cammino." – Concerto per violino e pianoforte, avrà inizio alle ore 21:00 anziché alle ore 20:00, come originariamente programmato.