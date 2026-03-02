Faccio tutto io! | quale ferita si nasconde dietro l’iperindipendenza che non è un superpotere

In molte situazioni quotidiane, si sente dire “faccio tutto io” come manifestazione di autonomia. Questa frase riflette una tendenza diffusa a voler gestire tutto da soli, senza chiedere aiuto. Spesso, dietro questa frase si nasconde una paura di dipendere dagli altri o una volontà di controllare ogni aspetto delle proprie attività. La cultura moderna incoraggia questa forma di indipendenza, anche se non sempre è facile distinguere tra forza e bisogno di protezione.

Nella società contemporanea, l’autosufficienza assoluta viene spesso esaltata come una virtù suprema. Frasi come “faccio da sola” o “non mi serve aiuto” sono diventate il mantra di individui, in particolare donne adulte, estremamente organizzati, che gestiscono carichi enormi di responsabilità senza mai vacillare. Tuttavia, la psicologia moderna suggerisce che questa forza impeccabile non sia sempre sinonimo di libertà, quanto piuttosto una sofisticata strategia di difesa. L’ iperindipendenza, infatti, può celare il timore profondo che mostrare un bisogno equivalga a esporsi al rifiuto. Già nel 1991, lo psicologo statunitense Mark Snyder pubblicò uno studio sulla Psychological Review evidenziando un meccanismo sottile: tendiamo a comportarci in modo da confermare le convinzioni che abbiamo su noi stessi e sugli altri. 🔗 Leggi su Cultweb.it

