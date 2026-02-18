Levante che in passato chiudeva per prima le storie sentimentali per evitare di essere lasciata Ma quale verità si nasconde dietro questo gesto?

Levante ha rivelato che in passato chiudeva per prima le storie sentimentali per paura di essere lasciata, un gesto che spesso le provocava dolore. La cantante di 38 anni ha spiegato in un’intervista che questa abitudine nasceva dal desiderio di controllare la fine di una relazione, evitando di essere abbandonata senza preavviso. Un esempio concreto di questa paura si è verificato quando, durante le sue prime relazioni, interrompeva i rapporti prima che l’altro potesse farlo.

Che cosa nascende la «chiusura preventiva» di una storia d'amore Quando una relazione si arresta sempre nello stesso punto, come racconta Levante, non si tratta di sfortuna, né di coincidenze. «Secondo il modello EMDR, approccio psicoterapeutico che aiuta a elaborare traumi e memorie dolorose, riducendo il loro impatto emotivo nel presente, i pattern ripetitivi non sono difetti di carattere, ma segnali di memorie non elaborate che continuano ad attivarsi nel presente», spiega la dottoressa Elisa Stefanati, psicoterapeuta EMDR presso il Poliambulatorio Aesthe Medica di Ferrara. «Il sistema psichico riconosce qualcosa di familiare e reagisce come ha imparato a fare, spesso per proteggersi.

