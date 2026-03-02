Fabrizio Romano lancia l’Inter | Atubolu non rinnova addio al Friburgo in estate

Fabrizio Romano ha annunciato che il portiere Atubolu non rinnova il contratto con il Friburgo e lascerà il club in estate. L’esperto di mercato ha specificato che l’Inter è interessata al giocatore, che ha già deciso di partire alla fine della stagione. La situazione riguarda quindi un possibile trasferimento del portiere tedesco a breve termine.

Calciomercato Inter, clamorosa suggestione Alisson! Si apre il duello in Serie A. I dettagli Calciomercato Inter LIVE: Pronto il rinnovo per Dimarco. Intano spuntano novità per Goretzka. Mercato Inter, dalla Germania arrivano novità per Goretzka: «Ecco quante possibilità ci sono che accetti i nerazzurri.» Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter Primavera Atalanta, El Mahboubi non basta: nerazzurri beffati nel finale dalla rete di Baldo. Ed ora è crisi! Inter U23 Alcione Milano, finisce in parità... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Fabrizio Romano lancia l’Inter: «Atubolu non rinnova, addio al Friburgo in estate» Atubolu Inter, si rinfiamma la pista che porta al portiere del Friburgo? Ausilio in agguato!di Giuseppe ColicchiaAtubolu Inter, si rinfiamma la pista che porta al portiere del Friburgo? Ausilio in agguato! Cosa può succedere in estate... Atubolu Inter, il portiere del Friburgo in pole per la porta del futuro: Oaktree detta la lineadi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, il casting per il nuovo portiere entra nel vivo e porta sempre più verso Noah Atubolu: convince... Approfondimenti e contenuti su Fabrizio Romano. Discussioni sull' argomento Rinnovo McTominay-Napoli, Fabrizio Romano: Ecco a che punto siamo!; Fabrizio Romano lancia la bomba: Tonali pronto a tornare in Italia, Napoli in pole! La Juve resta in corsa; Bastoni, addio Inter? Romano lancia l’allarme: la verità sul Barcellona; Fabrizio Romano | Andrè al Milan, colpo ad un passo: cifre e di chi si tratta. Juve, Fabrizio Romano: 'La possibilità che cambi l'allenatore a giugno è concreta'Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Fabrizio Romano, le possibilità che la Juventus cambi in estate il proprio allenatore sarebbero concrete. Per Romano inoltre uno dei nomi seguiti dal ... it.blastingnews.com La Juventus e Dusan Vlahovic potrebbero andare avanti insieme Fabrizio Romano spiega come il club bianconero abbia ancora intenzione di discutere col centravanti serbo La notizia completa nel primo commento - facebook.com facebook Rinnovo #Vlahovic Fabrizio Romano spiega la situazione x.com