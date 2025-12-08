Atubolu Inter si rinfiamma la pista che porta al portiere del Friburgo? Ausilio in agguato!

La volontà dell'Inter di rinforzare la propria porta si fa più forte, con il nome di Atubolu del Friburgo al centro delle attenzioni. Mentre si delineano possibili mosse per la sessione estiva, si intensificano i rumors su un interesse concreto da parte dei nerazzurri. In questo scenario, Ausilio potrebbe essere pronto a muoversi per assicurarsi il talento tedesco.

di Giuseppe Colicchia Cosa può succedere in estate. L’Inter guarda al futuro e pianifica la successione tra i pali. Con il contratto di Yann Sommer in scadenza a giugno, la dirigenza nerazzurra è a caccia di un erede affidabile, dato che il rinnovo dell’esperto portiere svizzero appare improbabile. A fare il punto sulle strategie della Beneamata è stato Matteo Moretto: intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista ha confermato che l’orientamento del club di Viale della Liberazione è quello di puntare su forze fresche. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Atubolu Inter, si rinfiamma la pista che porta al portiere del Friburgo? Ausilio in agguato!

Approfondisci con queste news

? #Inter sempre più attenta al portiere Atubolu (2002), contratto in scadenza nel 2027. #Vicario è molto complicato per età e per costi, i nerazzurri sono più indirizzati verso un portiere giovane, proprio come #Atubolu [ @MatteMoretto via @marifcinter] Vai su X

Caprile, Atubolu o Suzuki: Inter, si apre il casting per la porta. Ma chi è il più adatto? Il contratto di Sommer scadrà il 30 giugno prossimo e molto probabilmente non verrà rinnovato, ma perché scusa, MARTINEZ lo vi piace buttare via milioni per un portiere Vai su Facebook

L'Inter su Atubolu: chi è il portiere del futuro della Germania. Il Milan, gli inizi e il record sui rigori - Secondo quanto riportato in Germania, i nerazzurri starebbero pensando a Noah Atubolu, numero uno del Friburgo e tra i migliori ... Da calciomercato.com