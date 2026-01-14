Como-Milan Cesc Fabregas ritrova Ramon dopo la squalifica | ecco i convocati
Per la partita Como-Milan, valida per la 16ª giornata della Serie A 2025-26, Cesc Fabregas ha annunciato la rosa dei convocati. Dopo la squalifica, il tecnico potrà contare nuovamente su Ramon, che torna in lista. Di seguito, l’elenco completo dei giocatori scelti per questa importante sfida al Sinigaglia.
Como-Milan, recupero 16^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. La lista dei convocati di Cesc Fabregas per la sfida del Sinigaglia.
