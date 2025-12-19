F1 Minardi attacca Vasseur | parole durissime contro il team principal della Ferrari

Gian Carlo Minardi non risparmia critiche nei confronti di Frederic Vasseur, nuovo team principal della Ferrari. Le sue parole sono dure e senza mezzi termini, evidenziando tensioni e insoddisfazioni all’interno della Formula 1. La sfida tra passato e presente si fa sempre più accesa, alimentando discussioni e aspettative sul futuro della scuderia di Maranello.

Gian Carlo Minardi non le manda a dire: l'ex numero uno della scuderia di Faenza usa parole forti nei confronti di Frederic Vasseur. Gian Carlo Minardi, figura storica del motorsport italiano, è intervenuto senza filtri sulle colonne del Quotidiano Sportivo, dando un giudizio netto sull'operato di Frédéric Vasseur in Ferrari. Zero vittorie, un netto passo .

