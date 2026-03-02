Expo Casa 2026 primo weekend di grande affluenza

Durante il primo fine settimana di Expo Casa 2026 a Umbriafiere, si è registrata un’alta affluenza di visitatori. La giornata inaugurale di sabato ha visto numerose persone entrare nei padiglioni, che si sono animati di attività e esposizioni. La partecipazione non si è limitata all’Umbria, ma ha coinvolto anche visitatori provenienti da altre regioni italiane.

Un fine settimana di grande partecipazione ha segnato l'avvio di Expo Casa 2026 a Umbriafiere. Fin dalla giornata inaugurale di sabato, la manifestazione ha registrato un afflusso costante di visitatori, con padiglioni animati e un pubblico proveniente non solo dall'Umbria ma anche dalle regioni.