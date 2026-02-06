Chiude Pipeline & Gas Expo 2026 risultati positivi e grande partecipazione internazionale

Si è conclusa con successo la quarta edizione della Pipeline & Gas Expo a Piacenza. Oltre 2.000 professionisti provenienti da diversi paesi hanno partecipato alla tre giorni dedicata alle nuove tecnologie e alle sfide del settore. La fiera ha registrato un incremento di interesse e di presenze rispetto alle passate edizioni, confermando il ruolo centrale dell’evento nel panorama europeo. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi su temi chiave come le infrastrutture e l’approvvigionamento del gas.

Roma 6 Feb. (Adnkronos) - Sono oltre 2.000 le presenze qualificate alla quarta edizione della mostra-convegno europea Pipeline & Gas Expo, andata in scena dal 4 al 6 febbraio al Piacenza Expo. Sicurezza delle infrastrutture, innovazione tecnologica e transizione energetica al centro del confronto tra industria, istituzioni e mondo associativo. Organizzata da Mediapoint & Exhibitions, la manifestazione ha visto la partecipazione di tutti i major players con oltre 90 espositori qualificati, di cui 14 internazionali, distribuiti su circa 6.000 metri quadrati di superficie espositiva, "confermandosi come unico appuntamento fieristico di riferimento in Europa, interamente focalizzato sulle pipeline e sulle reti di trasporto e distribuzione dell'energia", sottolinea la società.

