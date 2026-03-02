L'ex Mercato dei Fiori di via Trionfale, chiuso da tempo, sta per essere riqualificato grazie a un nuovo progetto. È stato pubblicato il bando per la gestione dell'area, che prevede la realizzazione di una piscina e di negozi. La struttura sarà concessa in locazione per 50 anni a un canone annuo di 120 mila euro.

L'ex Mercato dei Fiori di via Trionfale in locazione per 50 anni a 120 mila euro l'anno. All'interno, nei settemila metri quadrati della struttura del Comune di Roma, in stato di abbandono dopo il crollo del 2022, non ci saranno più banchi di ortensie e tulipani ma si farà sport (la preferenza espressa dal Campidoglio è per una piscina ) e apriranno piccoli spazi culturali e commerciali. Il bando pubblicato da Roma Capitale il 26 febbraio scorso punta a coinvolgere i privati per far tornare l'ex mercato un punto di riferimento del quartiere, destinandolo per il 60% ad attività sportive, culturali e teatrali, spazi per le associazioni e coworking e per il restante 40% a piccoli esercizi commerciali e locali pubblici (escluse discoteche e locali notturni) e laboratori artigiani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ex Mercato dei Fiori, dopo il crollo rinasce con piscina e negozi. Pubblicato il bando

Contributi per l'assistenza dei disabili: pubblicato il bando per il "Dopo di Noi", oltre 166 mila euro a disposizionePubblicato dal Comune il bando per gli interventi del “Dopo di Noi” con cui vengono assegnati i contributi 2021 del fondo destinato al supporto delle...

“Start-up innovative” sul mercato elettronico: pubblicato il nuovo bando ConsipÈ stato pubblicato il nuovo bando “Start-up innovative” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con l’obiettivo di favorire...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mercato.

Temi più discussi: Non più fiori ma sport e cultura. Svelato il futuro dell'ex mercato di via Trionfale; Presentazione bando per ex Mercato dei Fiori: il 4 marzo all’Urban Center Metropolitano – OAR; Dal Centro America al Friuli nel segno di Tina: l'ambasciatore messicano a Udine porta con sè una promessa; Il fiorista di Sanremo: In tutto costano 100mila euro. Nei bouquet niente fiori viola e nessuna rosa.

Non più fiori ma sport e cultura. Svelato il futuro dell'ex mercato di via TrionfaleDopo il trasferimento dei 120 operatori, il Campidoglio aveva lanciato un sondaggio pubblico. Ora è pronto il bando per riqualificare l'immobile, di proprietà comunale ... romatoday.it

Ex mercato dei fiori di Vallecrosia da demolire, intervento al via in tempi rapidiVallecrosia – Inizieranno in tempi rapidi i lavori di demolizione dell’ala laterale ovest dell’ex mercato dei fiori ancora esistente, comprensivi del rifacimento di parte della pavimentazione. Costo ... ilsecoloxix.it

Mentre Stati Uniti e Israele si preparavano a colpire Teheran sul mercato predittivo basato sulle criptovalute venivano scambiati 529 milioni di dollari in scommesse sulla data degli attacchi - facebook.com facebook

Mercato Inter si scalda: “Un nome a sorpresa ha chiesto più spazio! Per l’estate prenotato…” x.com