Start-up innovative sul mercato elettronico | pubblicato il nuovo bando Consip

È stato pubblicato il nuovo bando “Start-up innovative” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con l’obiettivo di favorire l’innovazione negli acquisti delle amministrazioni pubbliche valorizzando competenze e creatività delle piccole e medie imprese specializzate in soluzioni tecnologiche avanzate. Lo fa sapere Consip. “Un nuovo strumento che – in linea con gli obiettivi del Piano industriale 2025-28 – amplia l’offerta dei mercati digitali ai principali settori di innovazione: Green, Sostenibilità e Inclusività, Salute e biotech, Industria 4.0, GovTech, AgriFood, Turismo, Cultura, Media, Deep Tech “, si legge nella nota. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

