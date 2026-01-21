Contributi per l' assistenza dei disabili | pubblicato il bando per il Dopo di Noi oltre 166 mila euro a disposizione

Il Comune ha pubblicato il bando per i contributi del “Dopo di Noi” 2021, destinati a sostenere le persone con disabilità prive di supporto familiare. Sono disponibili oltre 166 mila euro per interventi di assistenza e supporto intensivo. Questa iniziativa mira a garantire servizi e interventi adeguati alle esigenze delle persone con disabilità, promuovendo inclusione e autonomia.

Pubblicato dal Comune il bando per gli interventi del "Dopo di Noi" con cui vengono assegnati i contributi 2021 del fondo destinato al supporto delle persone con disabilità che necessitano di sostegno intensivo e non hanno supporto familiare. A disposizione ci sono 166mila 744,23 euro.

