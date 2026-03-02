Ex Ilva sindacati | 24 ore di sciopero dopo l’incidente mortale

Dopo l’incidente mortale avvenuto nell’impianto ex Ilva di Taranto, i sindacati Fim, Fiom e Uilm hanno deciso di proclamare uno sciopero di 24 ore, coinvolgendo sia i lavoratori diretti sia quelli in appalto. La mobilitazione si svolge a partire dalla giornata di oggi e riguarda tutti i dipendenti dell’impianto. La decisione segue l’accaduto e interessa l’intera forza lavoro.

Roma, 2 mar. (askanews) – Dopo l'incidente nell'impianto ex Ilva di Taranto, costato la vita a un lavoratore, Fim, Fiom e Uilm proclamano 24 ore di sciopero a partire dalla giornata di oggi di tutti i dipendenti diretti e in appalto. Operaio muore all'ex Ilva di Taranto: è precipitato durante un controllo delle valvole. I sindacati: "24 ore di sciopero"Era impegnato nelle attività di controllo delle valvole quando si è verificata la tragedia. Ex Ilva, vola nel vuoto mentre lavora: morto Loris Costantino, aveva 36 anni. I sindacati proclamano 24 ore di scioperoNuovo incidente sul lavoro stamattina all'ex Ilva. Un operaio dell'indotto siderurgico - dell'impresa Gea Power - ha fatto un volo nel vuoto mentre transitava su un piano ... Era il 12 gennaio quando Claudio Salamida, operaio di 46 anni originario di Alberobello, morì a seguito di un tragico incidente nello stabilimento ex Ilva