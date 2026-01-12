Operaio muore all’ex Ilva di Taranto | è precipitato durante un controllo delle valvole I sindacati | 24 ore di sciopero

Un operaio è deceduto all’ex Ilva di Taranto dopo una caduta durante un controllo delle valvole. L’incidente, ancora sotto indagine, ha causato la morte sul luogo di lavoro. I sindacati hanno annunciato uno sciopero di 24 ore in risposta alla tragedia. La dinamica dell’incidente e le cause sono al centro delle verifiche in corso.

Era impegnato nelle attività di controllo delle valvole quando, per motivi in corso di accertamento, si è verificata la tragedia. Claudio Salamida, un operaio 46enne in servizio all’acciaieria 2 dello stabilimento ex Ilva di Taranto, è morto oggi (lunedì 12 gennaio) dopo essere precipitato dal quinto al quarto piano dell’impianto. Lo si apprende da fonti sindacali. Secondo le prime informazioni, l’operaio stava lavorando su di un paiolato, che sarebbe una specie di pedana. Sul posto sono intervenuti i responsabili della sicurezza e il personale sanitario che ha tentato a lungo le manovre di rianimazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

