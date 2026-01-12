Operaio muore all’ex Ilva di Taranto | è precipitato durante un controllo delle valvole I sindacati | 24 ore di sciopero
Un operaio è deceduto all’ex Ilva di Taranto dopo una caduta durante un controllo delle valvole. L’incidente, ancora sotto indagine, ha causato la morte sul luogo di lavoro. I sindacati hanno annunciato uno sciopero di 24 ore in risposta alla tragedia. La dinamica dell’incidente e le cause sono al centro delle verifiche in corso.
Era impegnato nelle attività di controllo delle valvole quando, per motivi in corso di accertamento, si è verificata la tragedia. Claudio Salamida, un operaio 46enne in servizio all’acciaieria 2 dello stabilimento ex Ilva di Taranto, è morto oggi (lunedì 12 gennaio) dopo essere precipitato dal quinto al quarto piano dell’impianto. Lo si apprende da fonti sindacali. Secondo le prime informazioni, l’operaio stava lavorando su di un paiolato, che sarebbe una specie di pedana. Sul posto sono intervenuti i responsabili della sicurezza e il personale sanitario che ha tentato a lungo le manovre di rianimazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Ex Ilva, rottura sindacati-Governo: sciopero di 24 ore
Leggi anche: Ex Ilva, è rottura. I sindacati pronti a 24 ore di sciopero: «Il piano porterà alla chiusura dell'azienda»
Operaio muore cadendo durante controllo alle valvole nell’ex Ilva di Taranto - Un tragico incidente nello stabilimento siderurgico ha causato la morte di un lavoratore impegnato in operazioni di manutenzione, mentre sono in corso le verifiche sulle condizioni di sicurezza ... msn.com
+ + + Operaio muore schiacciato da una pressa negli impianti Sesa + + + - facebook.com facebook
Ospedaletto Euganeo, operaio muore schiacciato in una pressa durante la manutenzione. La tragedia in una ditta di trattamento rifiuti. A perdere la vita un 59 enne di origini albanesi. In corso gli accertamenti per stabilire la dinamica dell'incidente. x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.