Ex Ilva morto operaio dopo il cedimento di una griglia | annunciato sciopero di 24 ore

Un operaio è deceduto a seguito del crollo di una griglia all’interno dell’Ilva, nello stabilimento di Taranto. L’incidente è avvenuto nel convertitore 3 dell’acciaieria 2, attualmente l’unica in attività. La situazione ha portato all’annuncio di uno sciopero di 24 ore da parte dei lavoratori, in segno di protesta e di solidarietà. La vicenda evidenzia le preoccupazioni sulla sicurezza all’interno dell’impianto.

Secondo quanto riportato finora, l'incidente si è verificato nel convertitore 3 dell'acciaieria 2, l'unica al momento in funzione nell'impianto. Sembra che la vittima si trovasse su un pavimento grigliato, che avrebbe improvvisamente ceduto.

Operaio muore all’ex Ilva di Taranto: è precipitato durante un controllo delle valvole. I sindacati: “24 ore di sciopero” - Claudio Salamida è caduto dal quinto al quarto piano dell'acciaieria 2. ilfattoquotidiano.it

Muore un operaio all'ex Ilva di Taranto. Sciopero di 24 ore in tutto il gruppo - Un operaio in servizio all'acciaieria 2 dello stabilimento ex Ilva di Taranto, Claudio Salamida, è morto oggi dopo essere precipitato dal quinto al quarto piano dell'impianto. rainews.it

Scatta lo sciopero di 24 ore dei sindacati metalmeccanici dopo la morte dell'operaio all'ex Ilva x.com

+++ULTIM'ORA+++ Incidente sul lavoro nell'ex Ilva: muore un 46enne - facebook.com facebook

