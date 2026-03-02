Ex Ilva | sciopero di 24 ore nello stabilimento di Cornigliano dopo la morte di un operaio a Taranto

Nello stabilimento di Cornigliano di Acciaierie d’Italia si è svolto uno sciopero di 24 ore che ha coinvolto tutti i turni di lavoro. La protesta è stata decisa dopo la morte di un operaio avvenuta a Taranto. La protesta ha interessato l’intera giornata di lavoro nel sito genovese.

Ventiquattro ore di sciopero in tutti i turni di lavoro nello stabilimento genovese di Acciaierie d’Italia. A proclamarlo è la Rsu di Acciaierie d’Italia e Ilva Genova dopo l’infortunio mortale avvenuto questa mattina nell’impianto di Taranto, costato la vita all’operaio 36enne Loris Costantino. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Ex Ilva: muore un operaio a Taranto, sciopero di 24 ore anche a GenovaSciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva per la morte dell'operaio, addetto all'ispezione delle valvole Claudio Salamida, 46 anni,... Precipita durante un controllo all’ex Ilva di Taranto, morto operaio: scatta lo sciopero di 24 oreTragedia a Taranto, dove un operaio di 47 anni in servizio all’acciaieria 2 dell’ex Ilva, Claudio Salamida, è morto oggi, lunedì 12 gennaio, dopo... Una raccolta di contenuti su Ilva. Temi più discussi: Ex Ilva, Urso: Se Flacks si ritira è colpa della magistratura; Ilva, Tribunale ordina stop area a caldo Taranto: Rischi per salute; Sindacati proclamano 24 ore di sciopero per l'operaio morto all'ex Ilva; Ex Ilva. Nessuna risposta dal Governo, autoconvocazione a Palazzo Chigi il 9 marzo. Ex Ilva, muore operaio di 26 anni. Proclamate 24 ore di scioperoAveva riportato gravi ferite, in particolare lesioni al torace e ad un braccio. Sul posto anche i vigili del fuoco e personale dello Spesal. Da accertare dinamica e responsabilità. Il 12 gennaio, in ... ansa.it Operaio morto all’ex Ilva di Taranto, sciopero anche nello stabilimento di GenovaTaranto – Un operaio di 26 anni Loris Costantino della ditta di pulizie Gea Power dell'indotto ex Ilva è morto cadendo da una decina di metri nello stabilimento siderurgico di Taranto. ilsecoloxix.it Un operaio di 25 anni è morto questa mattina nello stabilimento ex Ilva di Taranto dopo essere precipitato da un' altezza di 10-12 metri. Sarebbe accaduto a seguito del cedimento di un grigliato. Acciaierie d'Italia in Amministrazione straordinaria in una nota - facebook.com facebook Ex #Ilva, i sindacati: 24 ore di sciopero dopo l’incidente mortale x.com