Ex Ilva | muore un operaio a Taranto sciopero di 24 ore anche a Genova
Un operaio di 46 anni, Claudio Salamida, è deceduto questa mattina presso lo stabilimento di Taranto. In segno di protesta, è stato indetto uno sciopero di 24 ore in tutti gli impianti dell'ex Ilva, coinvolgendo anche gli stabilimenti di Genova. La decisione mira a richiamare l’attenzione sulla sicurezza sul lavoro e sulle condizioni degli operai.
