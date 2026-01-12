Ex Ilva | muore un operaio a Taranto sciopero di 24 ore anche a Genova

Un operaio di 46 anni, Claudio Salamida, è deceduto questa mattina presso lo stabilimento di Taranto. In segno di protesta, è stato indetto uno sciopero di 24 ore in tutti gli impianti dell'ex Ilva, coinvolgendo anche gli stabilimenti di Genova. La decisione mira a richiamare l’attenzione sulla sicurezza sul lavoro e sulle condizioni degli operai.

Tragedia all'Ex Ilva, operai cade dall'alto e muore. Annunciato lo sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti - Un operaio, dipendente diretto, è morto questa mattina nel reparto acciaieria 2 della ex Ilva di Taranto. affaritaliani.it

Muore un operaio all'ex Ilva di Taranto. Sciopero di 24 ore in tutto il gruppo - Un operaio in servizio all'acciaieria 2 dello stabilimento ex Ilva di Taranto, Claudio Salamida, è morto oggi dopo essere precipitato dal quinto al quarto piano dell'impianto. rainews.it

Ex Ilva, operaio cade dal quinto piano e muore: Claudio Salamida aveva 46 anni. Sciopero di 24 ore nella fabbrica - facebook.com facebook

Muore operaio ex Ilva, ha ceduto il pavimento mentre eseguiva dei controlli. Sindacati in sciopero per 24 ore x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.