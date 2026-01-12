Precipita durante un controllo all’ex Ilva di Taranto morto operaio | scatta lo sciopero di 24 ore

Nella giornata di lunedì 12 gennaio, a Taranto, si è verificato un incidente mortale presso l’acciaieria ex Ilva. Claudio Salamida, 47 anni, ha perso la vita dopo essere precipitato da un’altezza tra il quinto e il quarto piano dell’impianto. L’evento ha portato allo sciopero di 24 ore dei lavoratori, in segno di protesta e rispetto per la tragedia.

Tragedia a Taranto, dove un operaio di 47 anni in servizio all'acciaieria 2 dell'ex Ilva, Claudio Salamida, è morto oggi, lunedì 12 gennaio, dopo essere precipitato dal quinto al quarto piano dell'impianto. L'uomo stava svolgendo attività di controllo delle valvole quando si è verificato l'incidente. Secondo le prime ricostruzioni, la caduta sarebbe stata causata dal cedimento di un pavimento grigliato. Sul posto sono intervenuti i responsabili della sicurezza e i sanitari, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Nonostante i soccorsi, il lavoratore è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate.

