Ex Ilva precipita da quasi 20 metri | morto operaio

Un operaio dell’indotto dell’ex Ilva di Taranto è morto dopo essere precipitato da un’altezza di quasi 20 metri. L’incidente si è verificato in un sito industriale, coinvolgendo un lavoratore che si trovava all’interno dell’area. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo per l’operaio non c’è stato nulla da fare. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause dell’accaduto.

Un operaio dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto è morto precipitando da un'altezza di quasi 20 metri. Lo si apprende da fonti sindacali. L'uomo, le cui condizioni sono apparse subito disperate, lavorava per una ditta di pulizie. La vittima, Loris Costantino, aveva 36 anni e lavorava per la Gea Power. Le sue condizioni erano già disperate quando è arrivato al Santissima Annunziata di Taranto dove, nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduto poco dopo. Acciaierie d'Italia in Amministrazione Straordinaria esprime in una nota "profondo cordoglio per la tragica scomparsa di un lavoratore appartenente a un'impresa appaltatrice, impegnato in attività di pulizia all'interno dello stabilimento siderurgico di Taranto".