Ex Ilva morto operaio caduto da 10 metri Landini | Responsabilità precise

Un operaio di 36 anni di una ditta di pulizie è morto dopo essere caduto da un piano di calpestio in una linea dello stabilimento ex Ilva. L’incidente si è verificato in una delle aree dello stabilimento e le autorità stanno indagando sulle circostanze. Nessun altro dettaglio sulle cause dell’accaduto è stato comunicato finora.

Un operaio della ditta di pulizie Gea Power, Loris Costantino, di 36 anni, è morto dopo essere caduto da un piano di calpestio in una linea di Agglomerato dello stabilimento ex Ilva di Taranto. L'operaio è precipitato da più di dieci metri di altezza, riportando gravi ferite al torace e a un braccio che ne hanno causato il decesso. La Procura di Taranto ha sequestrato l'area dell'Agglomerato in cui si è verificato l'incidente. Sul corpo di Costantino sarà eseguita l'autopsia. La procuratrice di Taranto, Eugenia Pontassuglia, ha aperto un'indagine per omicidio colposo a carico di persone da identificare. L'area sequestrata fa parte di una zona dismessa del siderurgico.