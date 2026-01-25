Evasione fiscale sequestro da oltre due milioni di euro L’imprenditore si oppone la Cassazione conferma

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro di oltre due milioni di euro a carico di un imprenditore ternano coinvolto in un’indagine per evasione fiscale. La difesa aveva presentato ricorsi, ora dichiarati inammissibili. La vicenda evidenzia l’attenzione delle autorità sulla lotta all’evasione e sulle misure di contrasto adottate nel settore immobiliare e creditizio.

La corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dalla difesa e ha confermato il sequestro preventivo disposto nei confronti di un imprenditore ternano attivo nei settori immobiliare e creditizio, coinvolto in una complessa indagine per evasione fiscale condotta dalla.

