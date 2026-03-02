Evasione fiscale società operante nel settore del noleggio di autovetture nel mirino della Guardia di Finanza di Avellino
La Guardia di Finanza di Avellino ha eseguito un sequestro preventivo su una società che opera nel settore del noleggio di autovetture. L’operazione fa seguito a un’indagine per evasione fiscale condotta dai militari del Comando Provinciale. La misura è stata disposta tramite un’ordinanza del giudice. La società coinvolta risulta essere al centro delle verifiche delle autorità finanziarie.
L'attività ispettiva condotta dai finanzieri ha consentito di ricostruire una base imponibile sottratta a tassazione pari ad € 2.749.655,79; un'evasione IRES pari a € 659.917,38 ed Iva pari ad € 157.206,82. Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino hanno dato esecuzione all'Ordinanza di Sequestro Preventivo emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Avellino, su richiesta di questo Ufficio, in ordine al sequestro finalizzato alla confisca per un ammontare complessivo pari ad € 817.124,20 corrispondente alle imposte evase, quale profitto dei reati di omessa ed infedele presentazione delle dichiarazioni fiscali ai fini II. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
