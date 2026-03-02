Europei 10 metri Sollazzo oro nella carabina ad aria a Yerevan

Un tiratore di 23 anni proveniente da Casorate Sempione ha vinto la medaglia d'oro nella gara di carabina ad aria dei Campionati Europei di Yerevan. Durante le qualificazioni e la finale, ha dimostrato una prestazione dominante, conquistando il suo secondo titolo continentale in carriera. La competizione si è svolta in Armenia, con il giovane atleta che ha ottenuto il massimo risultato.

Il 23enne azzurro domina qualificazioni e finale in Armenia: secondo titolo continentale in carriera per il tiratore di Casorate Sempione. L'Italia del tiro a segno esulta grazie a Danilo Dennis Sollazzo. Nella seconda giornata di finali dei Campionati Europei 10 metri, in corso al Karen Demirchyan Sport and Concert Complex di Yerevan, il 23enne di Casorate Sempione conquista la medaglia d'oro nella carabina maschile ad aria compressa. Per l'azzurro si tratta del secondo titolo europeo in carriera, dopo quello centrato nel giugno 2023 agli European Games di Cracovia. Una conferma di altissimo livello per un atleta che negli ultimi anni si è stabilizzato tra i protagonisti internazionali, come dimostrano anche l'argento mondiale al Cairo nel 2022 e il quinto posto ai Giochi di Parigi 2024.