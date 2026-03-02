Europei di Tiro a Segno Italia Maschile nella storia | Monna Scodes e Nilo conquistano l’oro

Durante gli Europei di Tiro a Segno a Yerevan, in Armenia, la squadra maschile italiana ha vinto la medaglia d’oro. I membri della squadra sono Monna, Scodes e Nilo, che hanno conquistato il primo posto nella competizione a squadre. La vittoria rappresenta un risultato importante per l’Italia in questa disciplina.

Nella pistola aria compressa 10 metri gli Azzurri battono la Turchia ai punti. La Serbia è terza Yerevan – Un oro splendido per l'Italia Maschile a Squadre agli Europei di Yerevan (Armenia) e nel Tiro a Segno. Paolo Monna, Mattia Scodes e Federico Nilo Maldini si sono distinti nella specialità 'pistola ad aria compressa 10 metri' e hanno totalizzato 1737 punti. L'argento è andato alla Turchia, con 1729 punti, la Serbia ha conquistato la medaglia di bronzo con 1719 punti.

