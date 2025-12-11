Imprese | rigenerazione urbana temporanea 10 anni di Urban value by Ninetynine
Da oltre dieci anni, Urban Value by Ninetynine promuove la rigenerazione urbana temporanea, trasformando spazi abbandonati in hub culturali e comunitari. Questa iniziativa mira a dare nuova vita agli ambienti cittadini, favorendo l'inclusione e la creatività, in attesa di una futura destinazione definitiva.
Dare nuova vita a spazi abbandonati all’interno delle città, attraverso una rigenerazione temporanea che li trasformi in hub culturali e spazi di comunità da restituire alla cittadinanza, in attesa di una loro destinazione d’uso definitiva. Questa l’intuizione avuta da Urban Value by Ninetynine, la realtà che è stata il precursore di un fenomeno del quale è tutt’ora leader, e che ieri sera ha festeggiato i dieci anni di attività nella sede dell’Associazione Civita, in piazza Venezia a Roma. All’evento hanno preso parte il fondatore e amministratore delegato di Urban Value by Ninetynine, Simone Mazzarelli, il vicepresidente dell’associazione Civita, Nicola Maccanico, la segretaria generale dell’associazione, Simonetta Giordani, l’amministratore delegato Giubileo 2025 Spa, Marco Sangiorgio, la direttrice dell’Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme, e Riccardo Capecchi, presidente della Fondazione Lottomatica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
