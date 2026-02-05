Catania e l’Italia sotto protezione di Sant’Agata

Questa mattina a Catania si è svolta la tradizionale festa di Sant’Agata, la patrona della città. Decine di fedeli si sono radunati nelle vie centrali, accendendo candele e portando statue della santa. La processione ha attraversato le strade, tra preghiere e momenti di raccoglimento, con la città che si ferma per questa celebrazione. La devozione popolare si mescola con la tradizione e l’affetto per la santa protettrice, che da secoli accompagna la vita di Catania.

A Catania, la celebrazione della festa di Sant'Agata tra fede e devozione popolare.

