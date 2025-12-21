L’accordo col Mercosur un banco di prova per l’Europa che verrà

L’accordo commerciale tra l’Unione Europea e il Mercosur rappresenta un tema di attuale discussione tra gli Stati membri. Dopo le iniziali posizioni contrastanti e le varie esitazioni, la decisione definitiva sembra rimandata a gennaio. La questione evidenzia le sfide e le incertezze che caratterizzano le relazioni tra le parti coinvolte, sottolineando l’importanza di un’approfondita riflessione collettiva. L’accordo col Mercosur, un banco di prova per l’Europa che verrà.

Si firma o non si firma? Per ora, palla in tribuna e se ne parla a gennaio. L' Unione Europea tergiversa sull'accordo commerciale col Mercosur dopo che alle rimostranze francesi si è aggiunta la titubanza dell'Italia, palese all'ultimo Consiglio Europeo del 2025. E mentre gli agricoltori d'Europa protestano, con associazioni di lobbying come l'italiana Coldiretti che cantano vittoria per il rinvio della firma, l'Ue si trova a un bivio sulla prospettiva di costruire un mercato unico con il blocco costituito da Brasile, Argentina, Uruguay, Bolivia e Paraguay che concretizzerebbe il maggior accordo di libero scambio mai concluso da Bruxelles.

