Le principesse Eugenia e Beatrice sarebbero pronte a rilasciare un' intervista per prendere le distanza dai genitori coinvolti nello scandalo Epstein

Non deve essere un periodo facile, questo, per Eugenia e Beatrice di York. Le due sorelle, figlie di Sarah Ferguson e dell’ex principe Andrea, sono al centro di una serie di episodi aberranti pur senza alcuna responsabilità. Con la pubblicazione online dei 3 milioni e mezzo di pagine legate al caso Epstein, stanno via via emergendo delle conversazioni della loro madre con il finanziere pedofilo che stanno mettendo in imbarazzo le due sorelle. Tra le tante, quella risalente al 2010 in cui Fergie rifiuta un invito di Epstein solo perché in attesa del rientro della secondogenita dalle vacanze. «Non sono ancora sicura di poter venire – si legge nella mail scritta dall’ex duchessa – Aspetto che Eugenie torni da un weekend di sesso!» (per la cronaca la principessa, all’epoca 19enne, stava passando qualche giorno di relax insieme a Jack Brooksbank, suo futuro marito). 🔗 Leggi su Amica.it

Beatrice ed Eugenia di York hanno visitato il papà Andrea al Royal Lodge, nonostante tutto.

Le nuove rivelazioni contenute nei file del caso Epstein coinvolgono indirettamente le principesse Beatrice ed Eugenie, citate centinaia di volte nei documenti che ricostruiscono i rapporti tra il finanziere e Sarah Ferguson facebook