Mondiali 2026 l’AI pronta a scendere in campo | tutte le novità della FIFA

Con l’avvicinarsi dei Mondiali 2026, l’intelligenza artificiale si prepara a integrare il mondo del calcio, offrendo strumenti innovativi per migliorare le analisi, la sicurezza e l’esperienza degli spettatori. Secondo quanto riportato da CalcioeFinanza, queste tecnologie sono pronte a entrare in campo, segnando un cambiamento importante nel modo di vivere e gestire il grande evento sportivo.

Mondiali 2026. L’intelligenza artificiale sta per rivoluzionare il mondo del calcio su più fronti. Secondo quanto riportato da CalcioeFinanza.it, la FIFA punta a introdurre nuove tecnologie basate sull’ IA già a partire dal Mondiale 2026, con l’obiettivo di rendere il fuorigioco semi-automatico più preciso, veloce e comprensibile sia per gli spettatori sia per gli addetti ai lavori. L’annuncio ufficiale è arrivato dal presidente Gianni Infantino in collaborazione con Lenovo, sottolineando come il cuore dell’innovazione sarà rappresentato dagli avatar 3D generati dall’intelligenza artificiale. Tutti i calciatori saranno sottoposti a una scansione digitale ad altissima precisione, un processo che richiederà circa un secondo e permetterà di creare un modello tridimensionale estremamente accurato delle parti del corpo rilevanti ai fini del fuorigioco. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

