Scandalo biglietti ai Mondiali tutta la stampa inglese contro la Fifa | Totale disprezzo per i tifosi
L'assegnazione dei biglietti per i Mondiali ha suscitato forti polemiche in Inghilterra, con la stampa che denuncia un atteggiamento di totale disprezzo da parte della FIFA nei confronti dei tifosi. I prezzi
I biglietti per le partite del Mondiali a prezzi “flessibili”, sono diventato uno scandalo a lenta lievitazione. Sono mesi ormai che se ne parla, ma oggi il caso è definitivamente deflagrato sulla stampa inglese: ci aprono tutti, il Guardian, il Telegraph, il Times eccetera. Scandalo prezzi per i Mondiali: la stampa inglese insorge. Un tifoso dell’Inghilterra dovrà pagare un minimo di 3.129 sterline per vedere la sua nazionale se arriva in finale, e questa per il Times “è la conferma definitiva del totale disprezzo della Fifa per i tifosi di calcio “. “La Fifa è un’autocrazia” che “può ignorare il concetto di fair play, può ignorare l’integrità sportiva e l’ideale che, fino ad ora, abbiamo dato per scontato, ovvero che la più grande competizione sportiva mondiale si combatta ad armi pari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
