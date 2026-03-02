Esplosione per fuga di gas a Forino | grave un uomo di 53 anni

Un’esplosione si è verificata ieri nel primo pomeriggio nel centro di Forino, in Vicolo Caserma. L’incidente ha coinvolto un uomo di 53 anni, rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza e avviato le operazioni di soccorso. La zona è stata evacuata e sono in corso le verifiche sulla causa dell’esplosione.

FORINO – Un'esplosione si è verificata nel primo pomeriggio di ieri nel centro di Forino, in Vicolo Caserma, nel cuore del comune della Valle dell'Irno.Erano circa le 14 quando, all'interno di un'abitazione, si è registrata una deflagrazione riconducibile a una fuga di gas.Il bilancio: un ferito.