A Oggiono, in provincia di Lecco, si è verificata una fuga di gas da una bombola, che ha causato un’esplosione e il crollo di un appartamento. L’incidente, avvenuto ieri sera, ha provocato danni ingenti alla palazzina e ha coinvolto una ragazza, rimasta gravemente ustionata. Le autorità stanno accertando le cause e le circostanze dell’accaduto.

Oggiono (Lecco), 17 gennaio 2026 – Una perdita di gas. E' stata una fuga di gas da una bombola a provocare l'esplosione che ieri sera ha distrutto un appartamento a Oggiono, in provincia di Lecco. Grave una ragazza. Lo scoppio ha provocato il ferimento di cinque persone, tra cui una giovane straniera di 27 anni che ora è ricoverata in gravi condizioni al Centro grandi ustionati del Niguarda. Ha riportato ustioni al volto, al torace e agli arti superior i. Lei si trovava nell'abitazione dove si è verificata la deflagrazione. Il botto e il violento spostamento d’aria. Probabilmente il tubo tra una bombola di gas e una stufetta non era collegato bene: il gas ha saturato l'ambiente e quando la 27enne ha acceso la stufa, ha innescato l'esplosione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Oggiono, la fuga di gas e l’esplosione: palazzina sventrata, grave una ragazza ustionata

Leggi anche: Rivarolo Canavese (TO), esplosione in appartamento al secondo piano di palazzina dovuta a fuga di gas, 2 coniugi feriti, grave la moglie - VIDEO

Leggi anche: Esplosione in una palazzina del Torinese per una fuga di gas: due feriti. Muro e balcone distrutti

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Oggiono, toro in fuga carica una mamma che andava a prendere il figlio a scuola - Oggiono (Lecco), 19 marzo 2025 – Travolta da un toro in corsa, che l'ha caricata e scaraventata a terra. ilgiorno.it

Oggiono, toro di 4 quintali in fuga travolge una donna: “Abbattuto, era pericoloso” - Nonostante il suo destino fosse segnato, gli agenti della Polizia provinciale hanno tentato il possibile per salvare il toro in fuga che ... ilgiorno.it

La mindfulness è spesso fraintesa. Non è rilassamento forzato, non è fuga dal presente, non è spegnere i pensieri. È una pratica che allena l’attenzione al momento presente, un modo per stare nella realtà, anche quando è complessa, frenetica o carica di s - facebook.com facebook