Esplosione di GPL in appartamento a Forino grave una persona

Un’esplosione di GPL si è verificata in un appartamento nel comune di Forino, in provincia di Avellino, provocando il ferimento grave di una persona. L’incidente si è verificato all’interno di un’abitazione e ha causato danni alla struttura. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le verifiche del caso.

Un'esplosione causata dallo scoppio di GPL ha interessato un appartamento nel comune di Forino, in provincia di Avellino. Nell'incidente è rimasta coinvolta una persona, soccorsa in condizioni gravi e classificata in codice rosso. L'allarme è scattato nelle prime ore della giornata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Vigili del Fuoco di Avellino, che hanno operato per mettere in sicurezza l'area e contenere le conseguenze dell'esplosione all'interno dell'abitazione interessata. La deflagrazione, riconducibile allo scoppio di gas GPL, ha provocato danni all'appartamento. Le operazioni di soccorso si sono concentrate sull'assistenza alla persona coinvolta, immediatamente affidata alle cure dei sanitari e trasportata in ospedale in codice rosso.