Una sparatoria ha sconvolto Tumbler Bridge, una piccola cittadina della British Columbia. Una donna ha aperto il fuoco in una scuola e in un’abitazione, causando almeno dieci morti e numerosi feriti. La polizia sta ancora cercando di capire cosa abbia portato a questa strage. La comunità è sotto shock e si stringe intorno ai familiari delle vittime.

Il Canada è sconvolto per una sparatoria avvenuta a Tumbler bridge, una cittadina della British Columbia situata nella zona occidentale del Paese. È di almeno dieci morti e 27 feriti il bilancio della strage, che ha coinvolto una scuola e un’altra abitazione. Secondo la Polizia, sette vittime sono state colpite all’interno dell’istituto, mentre altre due sono state ritrovate senza vita in un’abitazione. Tra i feriti, ci sono anche due persone in condizioni critiche. Ancora non si conosce il tipo di pistola utilizzata per gli omicidi. L’omicida, che secondo le autorità sarebbe «u na donna in abito con capelli marroni», è stata rinvenuta morta nel liceo con quella che sembra essere una ferita autoprovocata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Canada, strage in una scuola e in un’abitazione: almeno dieci morti, molti feriti. E’ stata una donna

Approfondimenti su Canada BC

Una sparatoria in una scuola della Columbia Britannica in Canada ha provocato dieci morti, tra cui una donna che si è tolta la vita.

Una donna ha aperto il fuoco in una scuola di Tumbler Ridge, in Canada.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Canada BC

Argomenti discussi: Strage in una scuola in Canada, dieci morti e 25 feriti. La polizia: È stata una donna, ignoto il movente; Sparatoria in una scuola in Canada: almeno 10 morti e 27 feriti. Il killer si sarebbe tolto la vita; Uccide 9 persone e si suicida, strage in una scuola in Canada; Canada, strage in una scuola: 10 vittime e 27 feriti. Morto anche l'attentatore.

Strage in una scuola in Canada, almeno 10 vittimeA sparare sarebbe stata una donna, trovata morta all'interno dell'edificio. Sette persone colpite all'interno della scuola ... avvenire.it

Strage in una scuola in Canada, dieci morti e 25 feriti. La polizia: È stata una donna, ignoto il moventeUna nuova strage di una scuola. Questa volta la sparatoria è avvenuta in una scuola della Columbia Britannica in Canada ha causato dieci morti tra cui una donna che la polizia ritiene essere l’autore ... ilfattoquotidiano.it

#Canada: sparatoria in scuola British Columbia, almeno 10 morti e 27 feriti Una donna sospettata di essere l'autrice della strage è stata trovata morta con una ferita autoinflitta. Il premier Carney esprime sgomento per l'accaduto - facebook.com facebook

Strage in un liceo in Canada, una donna spara e poi si uccide: 10 morti e 27 feriti x.com