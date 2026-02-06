Un’esplosione ha sconvolto un imambargah a Islamabad. Almeno 15 persone sono morte e decine sono rimaste ferite. Si pensa a un attacco kamikaze, ma le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’esplosione. La zona è stata subito circondata dalla polizia mentre i soccorritori cercano tra le macerie. La comunità locale si stringe attorno alle famiglie delle vittime, mentre aumentano le tensioni nel paese.

Islamabad, 6 febbraio 2026 – Esplosione in un luogo di culto musulmano sciita (un imambargah) a Islamabad, in Pakistan. Il bilancio provvisorio parla di una quindicina di morti e decine di feriti, oltre 80 secondo l'agenzia di stampa Xinhua. Secondo le autorità, l'esplosione è avvenuta durante la preghiera del venerdì a Qasr-e-Khadijatul Kubra, un imambargah nella zona di Terlai, nella periferia della capitale. Testimoni oculari parlano di un attentato kamikaze, sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali. Secondo fonti della polizia, l'attentatore era un cittadino straniero e aveva legami con Fitna al-Khawarij, termine usato dalle autorità pachistane per indicare il Movimento dei talebani del Pakistan (Ttp). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Islamabad: esplosione in un luogo di culto, 15 morti e decine di feriti. Probabile attentato kamikaze

Approfondimenti su Islamabad Esplosione

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Islamabad Esplosione

Islamabad: esplosione in un luogo di culto, 15 morti e decine di feriti. Probabile attentato kamikazeLa deflagrazione durante la preghiera del venerdì in un imambargah della capitale del Pakistan. Non ci sono ancora rivendicazioni ... quotidiano.net

Esplosione in una moschea a Islamabad, almeno 12 morti e 25 feritiEsplosione in una moschea a Islamabad. È di almeno 12 morti e 25 feriti il bilancio: colpito un imambargah, un luogo di culto musulmano sciita, a Islamabad. Lo riferiscono ... ilmessaggero.it

L’elefante incatenato che ha commosso Cher: 5 anni di battaglia per liberarlo Nel 2015, quando una veterinaria americana di nome Samar Khan visitò lo zoo di Islamabad in Pakistan, quello che vide la sconvolse. Un elefante enorme, con le zampe incatenate facebook