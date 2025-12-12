Tragedia in india | bus di pellegrini precipita in un burrone 9 morti e decine di feriti gravi

Una tragica caduta si è verificata in India, quando un bus di pellegrini è precipitato in un burrone lungo una strada impervia nel sud del paese. L'incidente ha causato la morte di almeno nove persone e il ferimento di numerosi altri, trasformando un viaggio di fede in un dramma.

Un viaggio di fede si è trasformato in un incubo: un pullman carico di pellegrini è precipitato in una profonda gola, lungo una delle strade più impervie del sud dell'India. L'incidente, avvenuto su una via montana con pendii ripidi e curve pericolose, ha causato la morte immediata di nove persone e ha lasciato decine di passeggeri gravemente feriti, trasportati d'urgenza in ospedale. La comunità è sotto shock per l'accaduto. Le prime ricostruzioni indicano una dinamica improvvisa e devastante: il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo su un tratto particolarmente insidioso.

