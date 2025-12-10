Incendio nel Milanese a fuoco un appartamento di corte | una persona in ospedale
Mercoledì 10 dicembre ad Abbiategrasso si è verificato un incendio in un appartamento di via Monte Rosa, provocando momenti di panico tra i residenti. L’incendio ha coinvolto un alloggio di corte e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, con una persona soccorsa e trasportata in ospedale.
Attimi di terrore nella mattina di mercoledì 10 dicembre ad Abbiategrasso. Un incendio è scoppiato in un appartamento di via Monte Rosa. Per ora non è stato segnalato nessun ferito grave, solo una persona è stata trasportata in ospedale. L'arrivo dei soccorritoriLa chiamata ai soccorsi è arrivata. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
