Incendio nel Milanese a fuoco un appartamento di corte | una persona in ospedale

Mercoledì 10 dicembre ad Abbiategrasso si è verificato un incendio in un appartamento di via Monte Rosa, provocando momenti di panico tra i residenti. L’incendio ha coinvolto un alloggio di corte e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, con una persona soccorsa e trasportata in ospedale.

Attimi di terrore nella mattina di mercoledì 10 dicembre ad Abbiategrasso. Un incendio è scoppiato in un appartamento di via Monte Rosa. Per ora non è stato segnalato nessun ferito grave, solo una persona è stata trasportata in ospedale.

