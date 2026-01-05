Esposito vestirà la maglia della Sampdoria | Giocare nello Spezia è stato un grande onore
Salvatore Esposito vestirà la maglia della Sampdoria, passando dallo Spezia con un trasferimento temporaneo. L’accordo prevede un compenso di 500mila euro, con obbligo di riscatto a 1,75 milioni e bonus di 250mila euro legati al raggiungimento di obiettivi. L’attaccante campano ha espresso sui social il suo rispetto per lo Spezia e il suo entusiasmo per questa nuova sfida con la maglia blucerchiata.
Con l’ufficializzazione di Salvatore Esposito da parte della Sampdoria (cessione a titolo temporaneo per 500mila euro con obbligo di riscatto dallo Spezia per 1 milione e 750mila euro e bonus di 250mila euro se la Samp approderà in Serie A entro il 2030), è arrivato, via social, il saluto del giocatore campano alla tifoseria e al popolo bianco. Un addio non certamente indolore per i tifosi bianchi. "Dopo tanti anni e più di 100 partite con questa maglia, sento il bisogno di salutare i miei compagni di viaggio, la città e tutti i tifosi – inizia così il commiato di Salvatore Esposito alla tifoseria aquilotta – indossare questi colori è stato un onore che ho cercato di meritare ogni giorno, dentro e fuori dal campo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
