Autoarticolato esce di strada sulla Porcilana e finisce in un canale | estratto l' autista

Questa mattina, a San Martino Buon Albergo, un autoarticolato è uscito di strada e si è rovesciato in un canale. I vigili del fuoco sono intervenuti subito e sono riusciti a estrarre l’autista, che era rimasto incastrato. L’incidente si è verificato poco dopo le 15 di giovedì, creando disagi sulla strada. Sul posto anche le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica.

Erano da poco passate le 15 di giovedì, quando i vigili del fuoco sono stati chiamati all'intervento per un incidente stradale avvenuto a San Martino Buon Albergo, che ha visto protagonista un mezzo pesante. Per cause da accertare, un autoarticolato è uscito dalla carreggiata mentre percorreva la SR38 "Strada Porcilana", terminando la propria corsa all'interno di un canale irriguo artificiale. Fortunatamente non sono stati coinvolti altri veicoli nel sinistro. I pompieri sono giunti sul posto con una squadra dal distaccamento di Caldiero e con l'autogru dalla sede centrale, i quali si sono messi al lavoro per estrarre il conducente dalla cabina di guida e per mettere in sicurezza l'intera area.🔗 Leggi su Veronasera.it

