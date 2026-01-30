Uomini e Donne Cristiana Anania ha fatto la sua scelta | è Ernesto

Cristiana Anania ha deciso di lasciare il programma Uomini e Donne con Ernesto. La donna ha scelto di proseguire la loro storia lontano dalle telecamere, lasciando il dating show di Canale 5. Ora i due sono liberi di conoscersi senza il peso delle telecamere.

Il 12 gennaio, a Uomini e Donne, Cristiana Anania ha annunciato la sua decisione tra Ernesto Passaro e Federico Cotugno.

Nella registrazione di oggi, Cristiana Anania ha ufficialmente annunciato la sua scelta tra Ernesto e Federico.

Uomini e Donne, la scelta di Cristiana Monaco: «Quello è il mio cuore e tu sei la freccia»Venerdì, 30 gennaio 2026, su Canale 5 alle 14:50 va in onda la seconda e conclusiva parte della scelta di Cristiana Monaco. Dopo settimane ... msn.com

Uomini e Donne, Cristiana ha fatto la sua scelta: è ErnestoCristiana ha fatto la sua scelta e ha deciso di lasciare Uomini e Donne con Ernesto, per continuare la loro conoscenza lontano dalle telecamere del dating ... fanpage.it

#uominiedonne: le impressioni di #cristianaanania e dei suoi corteggiatori prima della scelta. Nelle prossime ore a Uomini e Donne andrà in onda la scelta della tronista Cristiana Anania. #witty ha raccolto le emozioni della ragazza e dei suoi corteggiatori, #er - facebook.com facebook